РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 ноя. Юнармейцы школы №11 Подольска прошли тренировку на полосе препятствий автошколы ДОСААФ, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Младшая группа юнармейского отряда средней школы №11 побывала в Подольской автошколе ДОСААФ. Для них провели экскурсию по территории автошколы на Рязановском шоссе, а в конце мероприятия ребята провели тренировку на полосе препятствий клуба», - говорится в сообщении.

Школа ДОСААФ находится на территории аэроклуба, созданного в 1933 году. В довоенный период аэроклуб подготовил 958 летчиков, планеристов, 1 534 парашютиста, 110 авиатехников, которые сражались на фронтах Великой Отечественной войны. В 50-е годы аэроклуб был передислоцирован в Орехово-Зуево, а потом в Егорьевск. На месте аэроклуба обосновался Подольский автомотоклуб, воспитанник которого Виктор Арбеков в 1965 году стал первым из советских гонщиков чемпионом мира.