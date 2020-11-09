РИАМО - 9 ноя. В результате столкновения пассажирского автобуса и грузовика на Чоботовской улице в Москве пострадали шесть человек, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Авария произошла в понедельник около 9:10. В ДТП попал маршрут автобуса №5.

«В результате ДТП на Чоботовской улице погибших нет. В автобусе пострадали шесть человек», — говорится в сообщении.

Всем пострадавшим в настоящий момент оказывается необходимая медицинская помощь.