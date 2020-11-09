РИАМО - 9 ноя. Во время наступления холодов нужно менять методики измерения температуры тела на входе в общественные места, сообщил председатель совета директоров инжиниринговой компании «2К» Иван Андриевский.

Эксперты предупреждают, что нужно правильно мерить в холодное время температуру тела. Это поможет сдержать распространение коронавируса.

«Как тепловизор, так и лазерный градусник надо перенастроить. Это несложно, но нужно вносить поправку в методику измерения. Если тепловизор или лазерный термометр после входа с холодного воздуха дают результат 36,6, то, скорее всего, у человека температура на градус выше. Это уже 37,6 градуса», – сказал Андриевский в эфире радио Sputnik.

Чтобы исключить ошибку и получить более точный результат измерения температуры бесконтактным способом, нужно подождать 3-5 минут и повторить процедуру.

Андриевский уточнил, что если тепловизор зарегистрировал температуру 37 или 36,9, то это уже признак того, что человек имеет повышенную температуру. ​

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