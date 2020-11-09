РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 ноя. В полицию Люберец на минувшей неделе поступило 1,8 тысячи обращений от жителей, было возбуждено 29 головных дел, сообщил в понедельник на заседании оперативного штаба по коронавирусу начальник МУ МВД России «Люберецкое» Евгений Романцев.

«На минувшей неделе в МУ МВД России «Люберецкое» поступило 1,8 тысячи обращений от граждан. По ним возбуждено 29 уголовных дел, 21 из них раскрыто», – сказал Романцев.

Он добавил, что на территории обслуживания ГИБДД Люберец за неделю произошло 142 ДТП с двумя пострадавшими.