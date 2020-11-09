РИАМО - 9 ноя. На Чоботовской улице в столице произошла дорожная авария с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Сегодня (понедельник - ред.) около 9:10 утра на Чоботовской улице, 13 произошла авария с участием грузовика и автобуса, следовавшего по маршруту №5», — говорится в сообщении.

Информация по пострадавшим в данной аварии уточняется. Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГИБДД. Будет проведена проверка обстоятельств дорожной аварии в установленном порядке.

На место ДТП выехали руководители «Мосгортранса».