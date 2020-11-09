РИАМО - 9 ноя. Московское областное управление ФАС России вынесло постановление о наложении штрафа на сумму 20 тысяч рублей в отношении должностного лица ООО «МПС» по факту нарушения закона «О защите конкуренции», говорится в сообщении пресс-службы подмосковного управления Федеральной антимонопольной службы РФ.

Ранее управление возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «ЭГС», ООО «СтройЭнергоИнвест» и ООО «МПС» в части заключения устного картельного соглашения.

«Реализация соглашения привела к поддержанию цен на электронных аукционах, проводимых МКУ «Центр закупок» Раменского городского округа на предмет выполнения работ по ремонту и обслуживанию уличного освещения, а также модернизации блоков управления электроэнергии наружного уличного освещения на территории села Кузнецовское», — говорится в сообщении.

Ведомство признало ООО «МПС» нарушившим пункт 2 части 1 статьи 11 федерального закона «О защите конкуренции». Компанию привлекли к административной ответственности.