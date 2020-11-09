РИАМО - 9 ноя. В декабре этого года в Московской области в тестовом режиме заработает система беспилотного вождения транспорта в потоке, до конца года оборудование шести производителей проверят на совместимость, пишет в понедельник газета «Известия».

После того, как тестирование системы будет завершено, специалисты начнут разработку единого технического стандарта, как вести обмен данными. Это нужно, чтобы определить единые правила передачи данных. Сейчас они ведутся на усмотрение производителей оборудования.

«Основная задача технологии — предотвращение ДТП за счет получения и обработки информации о расположении, направлении и скорости движения транспортных средств в области радиодоступа», — отмечается в материале.

Эта технологии сможет в реальном времени обмениваться информацией о потенциально опасных событиях по ходу движения (дорожных работах, экстренных торможениях), а также о рекомендованных режимах движения (в зависимости от фаз переключения светофоров).

В свою очередь представители Минпромторга сообщили, что не собираются обязывать автопроизводителей оснащать новые автомобили оборудованием V2X. В ведомстве подчеркнули, что следят за развитием этой технологии.