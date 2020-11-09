В конце 2020 года в Москве завершится один из последних этапов масштабной реконструкции Волоколамского шоссе. Это крупнейший проект по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры на северо-западе столицы. По мнению чиновников, работы на Волоколамском шоссе смогут освободить дорогу от заторов. Однако эксперты относятся к этим прогнозам с определенным скепсисом. О том, каким станет Волоколамское шоссе в ближайшем будущем, читайте в материале РИАМО.

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Инженерный триумф

Реконструкция Волоколамского шоссе стала одним из самых крупных транспортных проектов столичных властей за последние годы. Из-за большого масштаба и сложности работ реконструкцию трассы разделили на несколько этапов, большинство из которых уже завершены на сегодняшний день.

По данным столичного Комплекса градостроительной политики и строительства, самым сложным этапом реконструкции Волоколамского шоссе стало возведение Алабяно-Балтийского тоннеля в начале трассы. Строительство тоннеля, ставшего крупнейшим в Москве (его длина — почти три километра), началось в 2007 году, но его завершение неоднократно откладывалось из-за технических проблем, в том числе связанных с обводнением грунтов.

Тем не менее, 6 сентября 2013 года в Алабяно-Балтийском тоннеле было открыто движение в одну сторону, а 25 декабря 2015 года тоннель был открыт полностью. Он считается самым сложным инженерно-техническим сооружением в мире, построенным в мегаполисе. Его проложили под землей на глубине порядка 30 метров. При этом над Алабяно-Балтийским тоннелем проходят еще два действующих автомобильных тоннеля — Ленинградский и Волоколамский, а также Замоскворецкая линия столичного метро и подземный пешеходный переход.

Сам тоннель состоит из трех направлений: два из них (по три полосы) соединяют под Ленинградским шоссе улицы Балтийская и Алабяна, третье (начинается в районе улицы Часовая) дает автомобилистам выход с Ленинградского шоссе на улицу Большая Академическая. Но строительством Алабяно-Балтийского тоннеля работы на Волоколамском шоссе отнюдь не ограничились.

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Прирастая тоннелями

сайт мэра Москвы

Важным этапом обновления Волоколамки стала прокладка и реконструкция около 12 километров дорог на участке от Московского центрального кольца (МЦК) до станции метро «Сокол». Там были построены Волоколамский тоннель и эстакада вдоль шоссе в сторону МКАД, а также была проведена реконструкция Ленинградского тоннеля и прилегающих улиц. Кроме того, в ходе работ построили три пешеходных перехода.

Для запуска пассажирского движения по МЦК строители обновили автомобильный и трамвайный путепроводы, прилегающие участки Волоколамского шоссе и два подземных перехода.

Отдельное внимание в ходе работ по реконструкции Волоколамского шоссе уделили району транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Волоколамская». Он включает одноименную станцию метро, платформу на Московском центральном диаметре №2 (МЦД-2), а в перспективе — гостиничный комплекс с подземной парковкой.

Для подъезда к ТПУ построили новые подъездные дороги: почти четыре километра появились на участке Волоколамского шоссе от улицы Академика Курчатова. В их числе — разворотная эстакада для съезда на улицу Академика Курчатова и разворота в сторону центра.

Еще около 4,5 километра дорог появились на участке от реки Сходни до Канала имени Москвы. В частности, на пересечении Волоколамки с проездом Стратонавтов (у стадиона ФК «Спартак») построили эстакаду. Наконец, для удобства пешеходов в ходе работ реконструировали подземный переход в районе дома №88 на Волоколамском шоссе и построили два новых — в районе домов №108 и 92.

Сегодня для завершения работ на Волоколамском шоссе остался последний этап — реконструкция участка магистрали от МКАД до реки Сходни и транспортной развязки на пересечении со МКАД. Завершить обновление развязки планируется уже в декабре этого года – с опережением срока, предусмотренного контрактом.

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Эволюция «клевера»

В ходе работ на участке от МКАД до реки Сходни планируется построить и реконструировать 1,8 километра дорог. Проезжую часть расширят, а мост через реку Сходню реконструируют.

Кроме того, на пересечении Волоколамского шоссе с Походным проездом возведут эстакаду, которая пройдет посередине уже существующего шоссе и будет шестиполосной — по три полосы в каждую сторону. Также запланировано обновление двух подземных переходов в районе домов №112 и №87, строение 1 по Волоколамскому шоссе, и строительство дополнительного перехода около дома №95, строение 7.

Второй из оставшихся этапов работ на Волоколамском шоссе — это реконструкция развязки трассы на пересечении с МКАД. Сейчас это транспортная развязка «клеверного типа», где пересекаются транспортные потоки, в результате чего образуется пробка как на МКАД, так и на Волоколамке и Пятницком шоссе. Осложняет ситуацию и то, что шестиполосное Волоколамское шоссе за МКАД сужается до четырех полос.

После реконструкции «клеверную» развязку дополнят направленными съездами. Путепровод по прямому ходу Волоколамского шоссе расширят до пяти полос в каждом направлении, а с внутренней и внешней стороны МКАД построят трехполосные боковые проезды.

Для разворота с внутренней стороны МКАД на внешнюю возведут двухполосную эстакаду. Также будет построен съезд с внешней стороны МКАД на Волоколамское шоссе в центр и боковой трехполосный проезд с Волоколамского шоссе из области в центр в пределах МКАД. Как считают столичные власти, весь комплекс работ на Волоколамке поможет освободить дорогу от заторов. Однако эксперты относятся к этим прогнозам с определенным скепсисом.

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Проблема из 90-х

Опрошенные РИАМО эксперты сходятся в том, что необходимость реконструкции Волоколамского шоссе, равно как многих других вылетных магистралей столицы, назрела еще в 90-е, когда была исчерпана пропускная способность большинства автодорог в связи со взрывным ростом личного автотранспорта. Проблема Волоколамки усугублялась вечными пробками на Ленинградском шоссе и возрастающей нагрузкой в Митино.

«Реконструкция Волоколамского шоссе предоставит возможность быстро доехать до центра жителям районов Тушино, Митино, Покровское-Стрешнево, а также новых кварталов рядом со стадионом «Спартак». В том числе пассажиры смогут передвигаться на автобусах по выделенной полосе. А еще реконструкция создаст условия для реконструкции улицы Водников», — говорит заведующий кафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета при Правительстве России Александр Цыганов.

Эксперт отмечает, что при реконструкции Волоколамского шоссе важно сделать развязки более информативными для водителей. Как объясняет Цыганов, сейчас, если редко ездить по Ленинградскому проспекту, довольно сложно сориентироваться в разделении потоков Ленинградского и Волоколамского шоссе, туннелях и развязках для поездки в сторону Крылатского или Большой Академической улицы.

«Необходима установка дополнительных информационных стендов и указателей, заранее показывающих рядность для соответствующего пути. Это стоит учесть при строительстве новых развязок на МКАД», — считает собеседник РИАМО.

Дорожные нюансы

Между тем, если после завершения реконструкции Волоколамского шоссе есть шанс, что пропускная способность трассы возрастет, пока водителям приходится мириться с сохраняющимися там пробками. Но уже сегодня эксперты обращают внимание, что некоторые участки Волоколамки в ходе реконструкции пока почему-то обошли стороной.

«К сожалению, пока без изменений остается выезд из области по Волоколамскому шоссе на внутренний МКАД. Там все тот же «лепесток» в одну полосу, хотя машины, как правило, едут в две полосы», — говорит директор по экспедированию и доставке транспортной компании «Байкал-Сервис» Иван Ермалицкий.

Еще один момент, который стоило бы доработать, отмечает председатель совета депутатов и глава муниципального округа Мещанский города Москвы Александр Закускин, —это достаточно узкий двухполосный съезд с Волоколамского шоссе на Пятницкое шоссе на пересечении со МКАД.

Впрочем, строители, вполне возможно, еще доработают эти проблемные места Волоколамки за оставшееся время реконструкции. Но у нее, как отмечают специалисты, есть одна по-настоящему глобальная проблема.

Решение транспортных проблем в Москве обязательно должно сопровождаться и работами в Московской области, иначе, доехав с комфортом до МКАД, можно будет попасть в затор на Пятницком или Волоколамском шоссе уже в Подмосковье. По словам Александра Закускина, сегодня качество и ширина того же Пятницкого шоссе оставляют желать лучшего, а транспортная нагрузка на него возрастает с каждым годом.

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Уперлись в Красногорск

Сегодня некоторые эксперты опасаются, что в результате масштабной реконструкции пропускная способность Волоколамского шоссе существенно возрастет лишь до Красногорска. Дело в том, что Волоколамское шоссе проходит через весь Красногорск и местами сужается всего до двух полос в каждом направлении. При этом шоссе имеет множество пересечений с городскими улицами, и все городское движение Красногорска, по сути, завязано на Волоколамку.

«Транзитный поток, следующий по Волоколамскому шоссе в область, вынужден преодолевать более двух десятков перекрестков и пешеходных переходов, которые регулируются светофорами. Это создает постоянные пробки», — говорит в беседе с РИАМО директор направления «Сопровождение строительных проектов» группы компаний SRG Алексей Ефанов.

По словам эксперта, в Красногорске отсутствуют дублеры Волоколамского шоссе и обходы города. Единственный «кандидат» на эту роль — двухполосное в каждом направлении Ильинское шоссе — по сути является лишь городской улицей. Поэтому весь транспорт, следующий по Волоколамскому шоссе, в черте Красногорска сразу упирается в светофоры и «бутылочные горлышки» узких городских улиц.

«Ситуация не изменится, пока в Красногорске не будет масштабно реконструирована улично-дорожная сеть, что позволит организовать бессветофорное движение по Волоколамскому шоссе. Необходимы также западный и северный обходы Красногорска за микрорайоном Опалиха, которые соединят три шоссе — Новорижское, Волоколамское и Пятницкое», — считает Алексей Ефанов.

Как отмечает собеседник РИАМО, создание обходов значительно улучшит ситуацию в Красногорске и на Новорижском шоссе, где каждый вечер в пробке можно потерять до часа. Причина — в съезде на Ильинское шоссе, которое автомобилисты используют для проезда с Новорижского шоссе на Волоколамское и далее — в Митино и в область.

«Вместе с тем реконструкция Волоколамского шоссе способна улучшить ситуацию с транспортной доступностью Митино и, очевидно, улучшит дорожную ситуацию на МКАД в районе пересечения с Волоколамским шоссе благодаря более удобной организации съездов», — заключает эксперт. Однако движение по самому реконструируемому Волоколамскому шоссе, по его мнению, пока качественно не улучшится.

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