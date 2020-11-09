РИАМО - 9 ноя. Ежедневно около 30 тысяч пассажиров Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий метро участвуют в проекте «Время ранних», всего с начала запуска проекта было начислено более 2,3 миллиона бонусов, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Со 2 ноября в качестве эксперимента на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях для разгрузки в утренние часы пик с открытия метро до 07:15 и с 08:45 до 09:15 для пассажиров действует скидка в 50%.

«Каждое утро в будни около 30 тысяч пассажиров проходили в метро в период действия скидок и расплачивались безлимитными «Едиными» или «Едиными» на 60 поездок на «Тройке». По воскресеньям они могут получить всю сумму скидок за раз. Поэтому вчера на «Кошелек» им вернулось 20 рублей за каждый день ранних поездок», - говорится в сообщении.

Теперь пассажиры, использующие Единый на «Тройке», могут записать проездной «Удаленным пополнением» на желтых терминалах, которые установлены в вестибюлях станций метро. Пользователи Android смогут это сделать через приложение «Метро Москвы». Главное, чтобы на транспортной карте не было отложенных платежей.

Кроме того, если на карте «Тройка» есть неактивированные удаленные пополнения, то бонусы не начислили в это воскресенье. Но они не пропадут и вернутся на «Кошелек» карты в следующее воскресенье — сразу за две недели. Важно перед начислением бонусов активировать записанные билеты.