РИАМО - 9 ноя. Госдума 24 ноября рассмотрит закон «О молодежной политике в РФ», согласно которому возраст молодежи поднимут до 35 лет, пишет в понедельник газета «Известия».

Если закон примут, то молодежью будут считаться граждане с 14 до 35 лет. Поддержать это новшество готовы все фракции парламента и правительство.

«Мы остановились на 35 годах, исходя из проведенных опросов, ориентируясь на общественное мнение. Это максимальный возраст, который позволяет подвести под критерии молодежи. Теперь все лица с 14 до 35 лет смогут получить определенные льготы, которые установлены нашим законодательством», — отметил глава профильного комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин.

Он подчеркнул, что в России было немало примеров, когда молодая семья подавала документы, например, на компенсацию по покупке жилья, а ей отказывали, так как супруги были старше 32 лет.

Парламентарии уверяют, что необходимость этого закона назрела давно. Депутаты считают, что, если он будет реально работать, то сможет перезагрузить молодежную политику в стране.​