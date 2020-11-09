РИАМО – 9 ноя. В больнице №40 в столичной Коммунарке сейчас на лечении находятся 1 тысяча человек, у которых подтвержден коронавирус, сообщает Газета.ru.

«Сегодня впервые после открытия резервного госпиталя четырехзначная цифра состоящих больных. На лечении 1 тысяча пациентов», — написал главврач больницы Денис Проценко в Facebook.

Он добавил, что в реанимации лечатся 198 человек, из них 63 — на ИВЛ. За последние сутки больница пополнилась 147 пациентами. Умерли за сутки 15 человек.

Ранее Проценко сообщил, что больница Коммунарка полностью занята. По его словам, в социуме по сравнению с весной стала снижаться осторожность.

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Текстовая трансляция

9 НОЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 21 798 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 660 больных. В Москве - 6 897.

- Эксперты перечислили ошибки при тестировании на коронавирус. Важна стерильность как зондов, которыми берется мазок, так и пробирок.

- Дефицит витамина D является одной из причин тяжелой формы коронавируса, так как он играет большую роль для иммунитета человека.

- Проценко: В больнице в Коммунарке лечатся 1 тыс коронавирусных больных.

Сегодня впервые после открытия резервного госпиталя четырехзначная цифра состоящих больных. На лечении 1 тысяча пациентов.

- В столице за последние сутки скончались 72 пациента с коронавирусной инфекцией, за все время пандемии умерли 7 361 человек.