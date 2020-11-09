РИАМО - 9 ноя. В столице и Подмосковье с вечера 9 ноября до вечера 10 ноября объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра с порывами до 17 метров в секунду, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение в Московском регионе будет действовать с 21:00 9 ноября до 21:00 10 ноября.

Аналогичный уровень погодной опасности объявили в Ивановской и Костромской областях Центрального федерального округа.

В понедельник в Москве и Подмосковье будет переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем прогнозируется плюс 2-4 градуса.

В ночь на 10 ноября в регионе прогнозируются небольшие осадки, температура будет 0 – плюс 2 градуса. Ветер усилится порывами до 17 метров в секунду.

Днем 10 ноября в столице и Подмосковье ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Температура будет в пределах плюс 2-4 градуса. Ветер северо-западный будет дуть с порывами до 17 метров в секунду.