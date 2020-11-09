РИАМО - 9 ноя. Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложила отправлять школьников на каникулы во время многодневного голосования, передает ТАСС.

По ее словам, проблема разведения учебного и избирательного процессов существует, а вероятность применения трехдневного голосования на последующих выборах в РФ высока.

«Проще всего на время выборов предусмотреть единую каникулярную неделю во всех общеобразовательных учреждениях, где проходит голосование», — сказала Памфилова.

Она подчеркнула, что многие учителя задействованы в избирательной комиссии, а ученикам неудобно находиться в школах, так как большинство из них превращены в участки для голосования.

Памфилова добавила, что президент по итогам встречи поручил рассмотреть все возможные варианты разведения учебного и избирательного процессов.

В этом году единый день голосования в сентябре прошел в России в течение трех дней. Из-за пандемии коронавируса многие участки организовали на открытом воздухе.​​