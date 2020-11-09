РИАМО - 9 ноя. За последние сутки в столице коронавирус победили еще 3313 пациентов, количество выздоровевших продолжает расти, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 343 226», - сказала Ракова.
Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, пациентам назначают специальные анализы. После выписки все получают медицинские рекомендации.
Те, кто переболел коронавирусом, могут стать донорами плазмы. Это могут быть горожане от 18 до 55 лет. У них должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.
Горожане, которые выздоровели от коронавируса, могут также стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому.
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Текстовая трансляция
9 НОЯБРЯ
- За сутки в России зарегистрировали 21 798 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 660 больных. В Москве - 6 897.
- Эксперты перечислили ошибки при тестировании на коронавирус. Важна стерильность как зондов, которыми берется мазок, так и пробирок.
- Дефицит витамина D является одной из причин тяжелой формы коронавируса, так как он играет большую роль для иммунитета человека.
- Проценко: В больнице в Коммунарке лечатся 1 тыс коронавирусных больных.
- В столице за последние сутки скончались 72 пациента с коронавирусной инфекцией, за все время пандемии умерли 7 361 человек.
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