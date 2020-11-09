РИАМО - 9 ноя. Полицейские задержали 23-летнего москвича, подозреваемого в серии краж из магазина компьютерной техники на улице Пионерской в Королеве, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Злоумышленник с помощью магнита снял с нескольких товаров антикражные датчики, после чего его сообщник в сумке вынес товар из торговой точки», – сказала начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

Она уточнила, что через несколько дней подельники совершили аналогичную кражу из магазина.

По ее словам, полицейские с помощью камер видеонаблюдения установили одного из подозреваемых и задержали его, когда мужчина в очередной раз вернулся в магазин.

Похищенное имущество подельники продали на местном рынке, а вырученные деньги потратили на личные нужды.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). Его поместили под стражу. Полиция разыскивает соучастника преступления.