РИАМО - 9 ноя. Число ложных тестов на Covid-19 может достигать 30-40%, при тестировании на коронавирус могут ошибаться как работники лабораторий, так и пациенты, сообщает РБК.

Специалисты лабораторий пояснили, почему появляются ложные результаты тестов на коронавирус и как необходимо правильно проводить процедуру забора. В настоящий момент рекомендации Минздрава РФ предписывают брать биоматериал из ротоглотки и носоглотки.

«Если медсестра берет только из ротоглотки или только из носа, есть вероятность получить ложноотрицательный результат», — сказала заместитель генерального директора «Лабораторной службы Хеликс» Дарья Горякина.

По ее словам, важна стерильность как зондов, которыми берется мазок, так и пробирок. При этом сотрудник обязан обработать руки перед процедурой. При взятии пробы специалисты не должны касаться щек, языка, десен и губ.

Пробирки с пробами должны обязательно помещаться в отдельный пакет или пластиковую емкость. Перевозить их нужно в термосумке или холодильнике.

Правила при сдаче теста на коронавирус должны соблюдать и сами граждане. За час до приема нельзя есть, пить, чистить зубы, курить, принимать лекарства. Все это может повлиять на конечный результат.

В пресс-службе лаборатории «Гемотест» отметили, что для точного анализа необходимо максимально возможное число пораженных вирусом клеток, которые нужны специалистам для исследования.

Внештатный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев ранее заявил, что ложный результат дают порядка 30-40% тестов на коронавирус.​​

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

9 НОЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 21 798 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 660 больных. В Москве - 6 897.

- Эксперты перечислили ошибки при тестировании на коронавирус. Важна стерильность как зондов, которыми берется мазок, так и пробирок.

- Дефицит витамина D является одной из причин тяжелой формы коронавируса, так как он играет большую роль для иммунитета человека.

- Проценко: В больнице в Коммунарке лечатся 1 тыс коронавирусных больных.

Сегодня впервые после открытия резервного госпиталя четырехзначная цифра состоящих больных. На лечении 1 тысяча пациентов.

- В столице за последние сутки скончались 72 пациента с коронавирусной инфекцией, за все время пандемии умерли 7 361 человек.