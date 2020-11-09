РИАМО - 9 ноя. Охват противовирусного флешмоба #наденьужеэтумаску, который запустили столичные бизнесмены при поддержке департамента предпринимательства и инновационного развития города, составил более 20 миллионов человек, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«За четыре дня акции ее участники разместили в социальных сетях более 3 тысяч сообщений. Их охват составил более 20 миллионов человек. Любой может присоединиться к акции, сделав свое фото в маске и разместив его с хештегом акции», — отметил глава департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин.

По его словам, данный флешмоб поддержали представители предприятий в 70 регионах Российской Федерации.

Флешмоб запустили 5 ноября. Столичный департамент предпринимательства и инновационного развития запустил специальный лендинг для представителей бизнеса, где можно найти информацию о флешмобе, а также шаблоны объявлений для разных типов организаций и учреждений, которые рассказывают о необходимости ношения маски.

Автор идеи - общественный омбудсмен в сфере малого и среднего предпринимательства Анастасия Татулова. В первый день акции к ней присоединились более 800 ресторанов, 400 представителей фитнеса, 800 салонов красоты и более 100 галерей, театров и музеев мегаполиса.

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9 НОЯБРЯ

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