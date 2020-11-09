РИАМО - 9 ноя. С момента запуска инвестиционного портала Москвы в 2014 году через него было реализовано около 2,5 тысячи объектов городской недвижимости, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Сейчас на портале представлено более 7 тысяч различных объектов: от зданий с земельными участками до машино-мест и квартир», - сказал заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Информация в разделе «Имущество от города» обновляется каждый день. Портал позволяет ознакомится документацией каждого выставленного объекта, посмотреть фотографии, а еще задать вопросы специалистам и записаться на осмотр недвижимости.

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров отметил, что даже во время пандемии интерес к московской недвижимости сохранялся.

«Сервис записи на осмотр объектов торгов самый популярный на инвестиционном портале Москвы, за все время существования им воспользовались более 121 тысячи раз», - добавил Прохоров.

В настоящее время на инвестиционном портале мегаполиса доступно 28 онлайн-сервисов для предпринимателей. С начала 2020 года ими воспользовались более 76 тысяч раз, а на сайте зарегистрировано свыше 37 тысяч человек.

«Функционал портала постоянно дорабатывается и совершенствуется. Все нововведения, которые внедряются на ресурсе, продиктованы духом времени и цифровыми тенденциями», - уточнила директор Городского агентства управления инвестициями Светлана Ганеева.

Инвестиционный портал столицы посетило свыше 11 миллионов человек за шесть лет. Каждый день на портал заходит более 8 тысяч уникальных пользователей.​