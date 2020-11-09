РИАМО - 9 ноя. В столице начал работу портал «Моя новая семья», на котором размещена важная и полезная информация о том, как усыновить ребенка, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Новый портал предназначен для будущих приемных родителей. Мы хотим, чтобы люди, готовые к такому важному и ответственному шагу, понимали, что Москва создает максимально комфортные условия для них и поддерживает», — сказала заместитель руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Екатерина Бербер.

Она добавила, что главная задача этого проекта — собрать в одном месте информацию о детях, оставшихся без родительской опеки, а также о формах принятия детей в семью.

На портале есть страницы всех центров содействия семейного воспитания, а также полезные советы для родителей и опекунов.

Также на нем можно найти адреса и график работы органов опеки, попечительства, патронажа и школ приемных родителей. Анкеты ребят, нуждающихся в новых семьях, опубликованы в разделе «Региональный банк данных детей-сирот».

Кроме того, портал располагает полезной информацией о существующих мерах поддержки родителей, которые уже воспитывают приемных детей.