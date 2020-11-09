РИАМО - 9 ноя. В следующем году в школах Москвы будут созданы медиаклассы, в рамках которых ученики смогут познакомиться с журналистикой, PR и связями с общественностью, тележурналистикой, радиожурналистикой, фотожурналистикой и медиакоммуникациями в соцсетях, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Осваивать азы профессии ребята будут в самых современных школьных медиастудиях. Стоит отметить, что предпрофобразование становится все более востребованным среди московских школьников. Оно дает возможность познакомиться со спецификой профессии и базовые навыки, которые пригодятся на дальнейших ступенях образования», - сказала заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Партнерами данного проекта станут ведущие вузы мегаполиса, а медиапартнерами – крупные информагентства и СМИ. В рамках медиаклассов ученики столичных школ смогут пройти стажировку в медиакомпаниях и СМИ.

Заниматься в медиаклассах смогут ученики с высокими оценками по профпредметам данного направления - русскому языку, литературе, обществознанию и английскому языку.

Программы предпрофессионального образования были запущены в мегаполисе в 2015 году. В текущем учебном году число учащихся в предпрофессиональных классах увеличилось на 20%.

Более 45 тысяч школьников занимаются в медицинских, инженерных, академических, кадетских, педагогических, курчатовских, атомных, предпринимательских и IT-классах, это на 10 тысяч больше, чем в 2019 году.​