РИАМО - 9 ноя. Роспотребнадзор призвал россиян каждый день проводить в квартирах влажную уборку с использованием дезинфицирующих средств для снижения риска заражения коронавирусом, передает РИА Новости.

Начальник отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова пояснила, что высокий риск занести Covid-19 в свою квартиру сохраняется постоянно, так как люди посещают общественные места и ездят на транспорте.

«Даже если дома никто не болеет, нужно как можно чаще использовать при уборке дезинфицирующие средства», — сказала Руженцова.

По ее словам, крайне важно дезинфицировать все контактные поверхности в прихожей — ручки на входной двери, а также ключи.

При входе в квартиру лучше иметь флакон с антисептиком, чтобы сразу нанести его на руки после возвращения с улицы, заключила специалист.

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9 НОЯБРЯ

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