РИАМО - 9 ноя. В рамках столичного проекта «Парковый стихоговоритель» начался прием видеороликов с поздравлениями ко Дню матери, работы опубликуют на страницах «Мосгорпарка» в социальных сетях, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В этом году уже размещали поздравления в подобном формате, когда отмечалось 75-летие Победы. Тогда стихи в честь ветеранов и защитников Родины читали дети. Проект стал популярным среди интернет-пользователей», - говорится в сообщении.

Видеоролики с поздравлениями нужно отправлять по адресу pr@mosgor-park.ru. В письме следует указать имя и фамилию чтеца, название работы, автора стихотворения.

Хронометраж видеоролика должен быть не более 2 минут, запись должна быть горизонтальной. Стихотворения ко Дню матери могут быть как известных поэтов, так и собственного сочинения.

Впервые проект «Стихоговоритель» прошел в 2016 году в Перовском парке столицы. Тогда в нем приняли участие студенты Российского института театрального искусства, они читали известные поэтические произведения к памятным датам. Аудиозаписи транслировались в парке.

В 2020 году был создан проект «Парковый стихоговоритель» в онлайн-формате. В акции, посвященной 75-летию победы в Великой Отечественной войне, приняли участие свыше 2 тысяч человек.​

День матери в РФ отмечают в последнее воскресенье ноября.