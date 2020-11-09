РИАМО - 9 ноя. Порядок оформления мелких дорожно-транспортных происшествий могут пересмотреть в России, это связано с «повторными» авариями, происходящими во время оформления ДТП, пишет в понедельник газета «Коммерсант».

МВД, правительство Москвы и экспертный центр probok.net совместно проанализируют статистику смертей в результате подобных ДТП на территории города. Если она будет больше 10% от общего числа жертв ДТП, то правила оформления аварий скорректируют.

«В условиях плотного трафика наезд на стоящий на трассе автомобиль «статистически неизбежен», независимо от причин остановки», — поясняется в материале.

Центр организации дорожного движения правительства Москвы (ЦОДД) уже начал работу над предложениями по изменению порядка оформления аварий. Случаи, когда водитель может покинуть место ДТП и оформить аварию на обочине, будут пересмотрены.

По мнению экспертов, требование для водителей и пассажиров как можно быстрее покинуть дорогу в случае даже незначительной аварии позволит избежать гибели людей.

Согласно данным ГИБДД Москвы, с начала текущего года в городе произошло более 3 тысяч ДТП, которые связаны с наездом на стоящие автомобили в районе проезжей части. Количество погибших в таких авариях выросло на 24%.