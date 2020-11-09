РИАМО - 9 ноя. В столице заново запустили сервис «Учитель на замену», с октября этого года им воспользовались свыше 100 городских школ, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

С помощью данного сервиса в столице можно найти замену педагогам, которым в период пандемии Covid-19 лучше оставаться дома. В мегаполисе порядка 1,3 тысячи педагогов сейчас находятся в группе риска.

«Сервис «Учитель на замену» начали разрабатывать еще в 2019 году. В прошлом году школы им пользовались во время роста заболеваемости ОРВИ. Спустя год проект доработали, с октября 2020 года им воспользовалось уже 114 школ», - говорится в сообщении.

Директор школы №1539 Виталий Карагашкин отметил, что ему требовался учитель по биологии и поиск кандидатов занял всего полчаса.

«Приятно, что сервис себя оправдал. Я прекрасно понимаю, что предмет биология довольно специфический, не так много людей его преподают. И объем нагрузки педагога, вместо которого нужно было выйти, довольно серьезный», - сказал Карагашкин.

На данную вакансию откликнулся педагог дополнительного образования Кирилл Гаврилин, который проводит занятия у 5-11 классов.

«Вижу, чем живет современная школа, могу это как-то экстраполировать на свои занятия в системе дополнительного образования. Понимаю, что мне нужно давать на дополнительных занятиях, не повторяясь с основной программой. Плюс, конечно, навыки работы с информационными системами, электронным журналом, в целом с «Московской электронной школой», - отметил Гаврилин.

Также в сервисе оценить работу нового педагога могут сами школьники и директора образовательных учреждений.

В данном проекте участвуют 433 студента педвузов и педагогов дополнительного образования. Молодые специалисты ассистируют при проведении занятий основным учителям.

Сервис «Учитель на замену» позволит и в будущем развивать практические программы для студентов последних курсов, а в образовательные программы вузов планируют внести изменения.

Во время пандемии столичному образованию очень помогает сервис «Московская электронная школа». Уроки на удаленке учителя проводят с помощью программы Microsoft Teams, интегрированной в МЭШ.

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