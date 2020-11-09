РИАМО - 9 ноя. Для предпринимателей столицы организуют паблик-ток в формате онлайн в рамках проекта «Стартап-кафе», на встрече они смогут обсудить технологии в ресторанном бизнесе и ретейле, говорится в сообщении пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Мероприятие организует Агентство инноваций Москвы.

«Участники смогут пообщаться друг с другом, найти потенциальных партнеров и инвесторов. Начинающие предприниматели получат обратную связь от экспертов в области ресторанного бизнеса и ретейла. А лучший стартап, по мнению жюри, включат в городскую программу тестирования инноваций», — сказала заммэра Москвы - руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Во встрече могут поучаствовать стартаперы, рестораторы, инвесторы, бизнесмены, работающие с сферы технологичного бизнеса и торговых компаний, а также FoodTech-разработчики.

Для участия необходима регистрация. Паблик-ток назначен на 17:00 12 ноября.

Стартапы смогут принять участие в конкурсе. Всего зарегистрировались на конкурс 17 проектов. Победителей определит жюри.