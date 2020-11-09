РИАМО - 9 ноя. Дефицит витамина D является одной из причин тяжелой формы коронавируса, так как он играет большую роль для иммунитета человека, сообщает Газета.ru.
Статистика заражения и смертности от коронавируса показывает, что данное заболевание может переноситься пациентами тяжелее в зависимости от того, на какой широте они проживают. Соответствующее исследование провели британские ученые.
«В регионах, где распространен сезонный дефицит витамина D, чаще регистрируются случаи тяжелого течения коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.
Ученые установили, что витамин D или «витамин солнца» крайне важен для иммунитета человека — он способен защитить организм от проникновения вируса. Дефицит данного витамина в организме приводит к серьезным осложнениям в случае заражения Covid-19. Именно витамин D может помешать неконтролируемому воспалению, которое угрожает жизни пациента.
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9 НОЯБРЯ
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- Дефицит витамина D является одной из причин тяжелой формы коронавируса, так как он играет большую роль для иммунитета человека.
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