РИАМО - 9 ноя. Дефицит витамина D является одной из причин тяжелой формы коронавируса, так как он играет большую роль для иммунитета человека, сообщает Газета.ru.

Статистика заражения и смертности от коронавируса показывает, что данное заболевание может переноситься пациентами тяжелее в зависимости от того, на какой широте они проживают. Соответствующее исследование провели британские ученые.

«В регионах, где распространен сезонный дефицит витамина D, чаще регистрируются случаи тяжелого течения коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Ученые установили, что витамин D или «витамин солнца» крайне важен для иммунитета человека — он способен защитить организм от проникновения вируса. Дефицит данного витамина в организме приводит к серьезным осложнениям в случае заражения Covid-19. Именно витамин D может помешать неконтролируемому воспалению, которое угрожает жизни пациента. ​​

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9 НОЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 21 798 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 660 больных. В Москве - 6 897.

- Эксперты перечислили ошибки при тестировании на коронавирус. Важна стерильность как зондов, которыми берется мазок, так и пробирок.

- Дефицит витамина D является одной из причин тяжелой формы коронавируса, так как он играет большую роль для иммунитета человека.

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Сегодня впервые после открытия резервного госпиталя четырехзначная цифра состоящих больных. На лечении 1 тысяча пациентов.

- В столице за последние сутки скончались 72 пациента с коронавирусной инфекцией, за все время пандемии умерли 7 361 человек.