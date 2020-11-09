РИАМО - 9 ноя. Возгорание произошло в квартире на Аминьевском шоссе в столице, при тушении огня пожарные спасли двух человек, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве.

Сообщение о возгорании поступило оперативную дежурную смену в 02:29 понедельника. Пожар случился по адресу: Аминьевское шоссе, дом 18, корпус 2.

«Происходило возгорание в квартире на втором этаже жилого дома. В 02:50 пожар был ликвидирован. В ходе тушения пожара спасены два человека», — говорится в сообщении.

Сведений о пострадавших при возгорании в квартире не поступало.