РИАМО - 9 ноя. На территории Москвы в первой декаде ноября синоптики отмечали погоду больше похожую на апрельскую, сообщается на сайте «Метеоновости».

С начала осени и до минувших выходных в европейской России фиксировали аномально теплую погоду. В Москве, Пскове и Воронеже первая декада ноября была теплее нормы середины апреля.

«В центре России локальные снежные заряды возможны только во вторник. В отсутствие облаков солнце сможет лучше прогревать арктический воздух. Так, например, в Москве после ночных заморозков будут наблюдаться оттепели до плюс 1 – плюс 4 градусов», — говорится в сообщении.

В Москве и Подмосковье морозы прогнозируют во второй половине начавшейся недели. В регионе ожидается до минус 3 градусов.