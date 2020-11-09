РИАМО - 9 ноя. В Москве за последние сутки умерли 72 пациента с диагностированной коронавирусной инфекцией, общее число умерших в городе достигло 7361, сообщает оперативный штаб столицы.

«При любых симптомах ОРВИ необходимо оставаться дома и вызывать врача. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих», — говорится в сообщении.

За весь период пандемии в городе зарегистрировано 468 269 случаев инфицирования. Общее число выздоровевших составляет 339 913.

Оперштаб напомнил о необходимости соблюдения домашнего режима горожанам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями.

Также в городе перевели на дистанционное обучение школьников 6-11 классов.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что после перевода школьников на дистанционное обучение ситуация с коронавирусом в Москве не стабилизировалась. При этом городская система здравоохранения справляется с нарастающей нагрузкой.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

9 НОЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 21 798 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 660 больных. В Москве - 6 897.

- Эксперты перечислили ошибки при тестировании на коронавирус. Важна стерильность как зондов, которыми берется мазок, так и пробирок.

- Дефицит витамина D является одной из причин тяжелой формы коронавируса, так как он играет большую роль для иммунитета человека.

- Проценко: В больнице в Коммунарке лечатся 1 тыс коронавирусных больных.

Сегодня впервые после открытия резервного госпиталя четырехзначная цифра состоящих больных. На лечении 1 тысяча пациентов.

- В столице за последние сутки скончались 72 пациента с коронавирусной инфекцией, за все время пандемии умерли 7 361 человек.