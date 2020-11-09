РИАМО - 9 ноя. В Москве за последние сутки умерли 72 пациента с диагностированной коронавирусной инфекцией, общее число умерших в городе достигло 7361, сообщает оперативный штаб столицы.
«При любых симптомах ОРВИ необходимо оставаться дома и вызывать врача. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих», — говорится в сообщении.
За весь период пандемии в городе зарегистрировано 468 269 случаев инфицирования. Общее число выздоровевших составляет 339 913.
Оперштаб напомнил о необходимости соблюдения домашнего режима горожанам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями.
Также в городе перевели на дистанционное обучение школьников 6-11 классов.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что после перевода школьников на дистанционное обучение ситуация с коронавирусом в Москве не стабилизировалась. При этом городская система здравоохранения справляется с нарастающей нагрузкой.
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Текстовая трансляция
9 НОЯБРЯ
- За сутки в России зарегистрировали 21 798 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 660 больных. В Москве - 6 897.
- Эксперты перечислили ошибки при тестировании на коронавирус. Важна стерильность как зондов, которыми берется мазок, так и пробирок.
- Дефицит витамина D является одной из причин тяжелой формы коронавируса, так как он играет большую роль для иммунитета человека.
- Проценко: В больнице в Коммунарке лечатся 1 тыс коронавирусных больных.
- В столице за последние сутки скончались 72 пациента с коронавирусной инфекцией, за все время пандемии умерли 7 361 человек.
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