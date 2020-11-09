РИАМО - 9 ноя. В понедельник в Москве и Подмосковье воздух может прогреться до плюс 6 градусов, осадков не ожидается, сообщается на сайте «Метеоновости».

«При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве - 2-4, по области - 1-6 градусов. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Атмосферное давление в середине дня составит 754 миллиметра ртутного столба. Геомагнитный фон прогнозируется спокойный.

Синоптики отмечают, что в начале недели погода в регионе начнет приходить к климатической норме. Дневные значения температуры будут колебаться на отметке от плюс 2 до плюс 4 градусов. Ночью возможны заморозки до минус 1 градуса.