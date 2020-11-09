РИАМО - 9 ноя. Специалисты завершили работы по благоустройству территории около строящейся станции «Улица Новаторов» Большой кольцевой линии метро на 70%, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, что в текущем году благоустройство ведется на улице Академика Пилюгина.

«Уже завершили устройство подземной кабельной канализации — туда перенесут все воздушные линии. В порядок приведут все пешеходные маршруты, проложат удобные тротуары. Кроме того, будет установлено 85 фонарей и уличных торшеров с энергосберегающими лампами», — сказал Бирюков.

По его словам, в районе улицы Академика Пилюгина расположено много жилых домов разных лет постройки, поэтому крайне важно, чтобы окружающая территория стала комфортной и функциональной для местных жителей. Транзитная функция при этом должна сохраниться.

В районе появятся восемь современных остановок общественного наземного транспорта, в которых можно будет воспользоваться Wi-Fi и зарядить мобильный телефон. Кроме того, около дома №18 разместят зарядное устройство для электромобилей.

Работы планируют завершить до конца декабря. В 2021 году благоустройство проведут на улице Новаторов.