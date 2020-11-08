РИАМО - 8 ноя. За три года в Троицком и Новомосковском округах столицы планируется построить 77 километров дорог, за счет бюджетных средств возведут десять искусственных сооружений и четыре пешеходных перехода, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий города Москвы.

«Ключевым проектом остается строительство магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По словам руководителя департамента развития новых территорий столицы Владимира Жидкина, с 2012 года в новой Москве построили 250 километров автомобильных дорог.

«Активное развитие транспортной и инженерной инфраструктуры повышает инвестиционную привлекательность ТиНАО», — подчеркнул Жидкин.

Он добавил, что в развитие новых территорий вложено 1,85 триллиона рублей. При этом на каждый рубль, выделенный из бюджета города, приходится 3 рубля частных инвестиций.