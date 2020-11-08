РИАМО - 8 ноя. В Москву и Подмосковье придут морозы во второй половине следующей недели, температура опустится до минус 3 градусов, сообщается на сайте «Метеовести».

«Под влиянием очага высокого давления в Центральной России осадки станут затихать. Но вместе с улучшением погоды в регион попадут воздушные массы с поверхности акватории Баренцева моря», — отмечается в материале.

В столице осадки ожидаются 10 ноября в виде мокрого снега и дождя. После чего придет антициклон с запада и принесет облачную погоду без осадков.

На следующей неделе днем воздух может прогреться до плюс 1-4 градусов, однако во второй половине недели столбики термометра опустятся до 0 - минус 3 градусов.

Мокрый снег ожидается в Московском регионе на предстоящей неделе>>