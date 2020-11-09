РИАМО - 9 ноя. В Москве в понедельник пройдут похороны писателя-сатирика, киносценариста, телеведущего, актера Михаила Жванецкого, который умер 6 ноября на 87-м году жизни, сообщает «Интерфакс».

Представитель писателя Олег Сташкевич рассказал, что похороны будут закрытыми, а церемония прощания проводиться не будет из-за пандемии коронавируса.

Михаил Жванецкий родился в семье врачей 6 марта 1934 года в Одессе. В 1960-х годах работал под руководством Аркадия Райкина в Ленинградском театре миниатюр, затем в 1970 году открыл театр миниатюр в Одессе, а в 1988 – в столице.

Также сатирик сотрудничал с Романом Карцевым и Виктором Ильченко, для которых создал около 300 монологов и миниатюр.

Жванецкий был народным артистом РФ, народным артистом Украины, лауреатом премии президента России.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал Жванецкого неповторимым человеком с огромным талантом. Он отметил, что фразы из монологов артиста становились крытыми и уходили в народ.​