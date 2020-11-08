РИАМО - 8 ноя. Народного артиста России, писателя-сатирика, киносценариста, телеведущего, актера Михаила Жванецкого похоронят 9 ноября в столице, сообщает «Интерфакс».

Артист скончался 6 ноября в 86 лет. Церемония похорон будет закрытой.

«Похороны пройдут завтра, но прощания не будет по понятным причинам, мероприятие полностью будет закрытое. Завтра и в Москве», — сказал представитель писателя Олег Сташкевич.

Церемонию прощания с сатириком решили не проводить из-за пандемии коронавируса.

Михаил Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе. Сотрудничал с Аркадием Райкиным, Романом Карцевым и Виктором Ильченко. В 1988 году Жванецкий создал Московский театр миниатюр.

Жванецкий является народным артистом РФ, народным артистом Украины, лауреатом премии президента России.​