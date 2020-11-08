РИАМО - 8 ноя. В новой Москве возведут 50 учреждений образования до конца 2022 года, школы будут строить за счет бюджетных и внебюджетных средств, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий столицы.

«Мэр Москвы Сергей Собянин поставил перед нами задачу не только ликвидировать дефицит мест в детсадах и школах, но и развивать социальную инфраструктуру Троицкого и Новомосковского округов на перспективу. Работа идет полным ходом», — сказал глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Он отметил, что с 2012 года в ТиНАО появились 19 школ для 17 749 учеников, а к 2035 году число школ на присоединенных территориях возрастет до 170.

Школы, лицеи и гимназии новой Москвы соответствуют самым высоким образовательным и общегородским стандартам. Учреждения занимают высокие позиции в рейтинге 300 лучших школ мегаполиса.

Проекты школ разрабатываются индивидуально, они соответствуют требованиям безопасности, экологичности, безбарьерной среды. При вводе в эксплуатацию школы оборудуются мебелью и необходимой техникой.

«Это позволяет, в частности, эффективно реализовывать программы дополнительного образования. На сегодня ими охвачены свыше 97% учащихся, а на базе школ ТиНАО открыто более 6,3 тысячи кружков и секций», — добавил Жидкин.

Во всех школах ТиНАО реализуется проект «Московская электронная школа».