РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 ноя. Для вывоза образовавшихся навалов мусора в Подольске задействовали девять дополнительных машин, в работе одного из региональных операторов произошел сбой из-за болезни сотрудников, сообщил глава округа Николай Пестов.

С начала ноября увеличилось количество жалоб жителей округа на несвоевременность вывоза мусора. С 1 ноября в графике вывоза твердых бытовых отходов регионального оператора ООО «МСК-НТ» произошел сбой в связи с очень высокой заболеваемостью среди сотрудников экипажей спецтехники.

«Для помощи региональному оператору привлечены дополнительные единицы техники работающих в округе предприятий и ГКУ Московской области «МосАВС». Обслуживающие жилфонд управляющие компании оказывают содействие в погрузке образовавшихся навалов», - написал Пестов в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что ранее региональному оператору были даны поручения по ликвидации навалов в кратчайшие сроки. В настоящее время на территории округа работают 34 единицы мусоровывозящей техники, в том числе 9 дополнительных машин.

Глава округа попросил горожан для оперативной отработки проблемных адресов по вывозу ТКО сообщать о них по телефону: 8(496) 755-57-93.