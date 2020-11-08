РИАМО - 8 ноя. Порядка 70 частных и государственных компаний предложили вакансии студентам от 16 до 25 лет на платформе «ВРаботе», которую запустили в начале лета, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«На платформе можно выбрать стажировку, временную, удаленную или постоянную работу. С помощью экспертов написать резюме и подготовиться к собеседованию», — написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Самыми популярными являются вакансии в сферах HR и IT.

Платформа «ВРаботе» сотрудничает с компаниями, государственными органами и карьерными центрами.

Организаторами проекта являются Общественная палата Москвы, Ассоциация студентов и студенческих объединений столицы при поддержке комитета общественных связей и молодежной политики города.