По словам диетолога, члена экспертного совета Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов (НАДН) Дарьи Русаковой, также нельзя есть и кожу других животных.
«В куриной коже есть и антибактериальные препараты, и препараты, стимулирующие рост. Микробы под вопросом, потому что вся курица проходит обработку антисептиками и антибиотиками перед тем, как попасть на прилавок магазина», — сказала Русакова.
Она отметила, что в костях, печени, легких птицы тоже накапливаются вредные вещества. В органах могут оседать не только болезнетворные бактерии, но и химические вещества.
Лучше употреблять в пищу филе или ножки, если вы не знаете, какой образ жизни вела птица, добавила специалист.
Чтобы питание было сбалансированным, нужно есть разные виды мяса. По словам врача, курицу можно есть три-четыре раза в неделю, чередуя с индейкой, а также другими видами мяса и морепродуктами. Красное мясо и рыбу нужно включать в рацион три раза в неделю.
«Любите жизнь, которой живете. Живите жизнью, которую любите»
«Есть только один успех — потратить свою жизнь так, как ты хочешь»
«Каждое утро — это время начать жизнь снова»
ЗОЖ-еда
Ты за мир во всем мире. Ты уверен, что любовь и сортировка мусора спасет планету, а люди рано или поздно обретут гармонию. Ты постоянно развиваешься и делиться своими открытиями с окружающими. Друзья точно знают, что ты всегда придешь на помощь и поймешь и простишь, если даже они изменят тебе с фастфудом.
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