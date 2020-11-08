РИАМО - 8 ноя. Употреблять куриную кожу в пищу не стоит, потому что она накапливает в себе не только жир, но и вредные вещества, которыми кормили птицу, сообщает Nation News.

По словам диетолога, члена экспертного совета Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов (НАДН) Дарьи Русаковой, также нельзя есть и кожу других животных.

«В куриной коже есть и антибактериальные препараты, и препараты, стимулирующие рост. Микробы под вопросом, потому что вся курица проходит обработку антисептиками и антибиотиками перед тем, как попасть на прилавок магазина», — сказала Русакова.

Она отметила, что в костях, печени, легких птицы тоже накапливаются вредные вещества. В органах могут оседать не только болезнетворные бактерии, но и химические вещества.

Лучше употреблять в пищу филе или ножки, если вы не знаете, какой образ жизни вела птица, добавила специалист.

Чтобы питание было сбалансированным, нужно есть разные виды мяса. По словам врача, курицу можно есть три-четыре раза в неделю, чередуя с индейкой, а также другими видами мяса и морепродуктами. Красное мясо и рыбу нужно включать в рацион три раза в неделю.​