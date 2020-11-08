РИАМО - 8 ноя. Сборная России по хоккею победила сборную Чехии на первом этапе Еврохоккейтура — Кубке Карьяла, сообщает Газета.ru.

«Встреча прошла в Хельсинки на «Хартвалл Арене» при пустых трибунах и завершилась победой гостей со счетом 0:3», — отмечается в материале.

Молодежная команда под руководством Игоря Ларионова уже в третий раз одерживает победу. Сборная набрала восемь очков за три матча и досрочно выиграла финский этап Евротура.

Ранее Федерация хоккея России (ФХР) в рамках подготовки к молодежному чемпионату мира-2021 приняла решение отправить на Кубок Карьяла сборную, составленную из игроков в возрасте до 20 лет.​​