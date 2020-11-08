РИАМО - 8 ноя. В столице проект «‎Московский паркинг» запустили в конце 2012 года, за это время парковки стали организованными и теперь место можно найти в четыре раза быстрее, чем 8 лет назад, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Сейчас уже сложно представить, что всего 8-10 лет назад в центре города водители парковались на тротуарах, вставали вторым и третьим рядом — это создавало пробки и иногда даже приводило к ДТП», — отмечается в материале.

Улицы мегаполиса стали безопаснее для пешеходов, велосипедистов, городского транспорта и автомобилистов.

Столичный Дептранс подготовил онлайн-выставку о том, как изменились улицы Москвы за прошедшие годы. На фото можно сравнить внешний вид городских улиц в 2009-2012 годах с тем, как они выглядят в данный момент.