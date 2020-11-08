РИАМО - 8 ноя. Онлайн-розыгрыш какао-бобов состоится в Instagram Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» с 9 по 13 ноября, говорится в сообщении пресс-службы сада.

«Победители смогут вырастить дома настоящее шоколадное дерево», — отмечается в материале.

В благоприятных условиях какао плодоносит круглый год, начиная с пятилетнего возраста. Высота дерева может составлять до 8 метров.

При хорошем уходе какао-бобы прорастут через две-три недели. Урожай какао можно будет собрать через пять-шесть лет.

Розыгрыш состоится в Instagram-аккаунте сада. Итоги подведут в пятницу, 13 ноября.