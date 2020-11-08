РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 ноя. Хореографическая студия «Подольчане» получила Гран-при на фестивале национальных культур «Содружество», сообщил глава городского округа Подольск Николай Пестов.

«Хореографическая студия «Подольчане» ДК имени Карла Маркса стала обладателем Гран-при VIII Всероссийского детско-юношеского фестиваля национальных культур «Содружество-2020» в номинации «Браво!». Он проходил с 1 по 5 ноября во Владимире при поддержке Фонда президентских грантов. В мастерстве соревновались вокалисты, танцоры и музыканты из 20 регионов страны», — написал Пестов на своей странице в соцсети Instagram.

Он отметил, что «Подольчане» представили на конкурсе премьеру номера «Матросский танец». Он готовился к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Это выступление получило высокую оценку жюри.

Межнациональный̆ фестиваль «Содружество-2020» проводится раз в два года.