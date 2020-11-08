РИАМО - 8 ноя. Одна из женщин, которых зарезали в частном доме в подмосковном Солнечногорске, оказалась преподавателем Российского экономического университета имени Плеханова, сообщает РИА Новости.

«Это наша сотрудница — Виктория Борковская. В РЭУ имени Плеханова шокированы произошедшей трагедией и выражают соболезнование родным и близким», — сказал исполняющий обязанности ректора Иван Лобанов.

По его словам, вуз окажет родственникам погибшей всю необходимую помощь.

В частном доме в СНТ городского округа Солнечногорск 7 ноября обнаружили тела двух женщин — матери и дочери — с многочисленными ножевыми ранениями. Шестилетняя девочка получила ранения шеи и груди, она находится в больнице в тяжелом состоянии. По факту убийства возбудили уголовное дело.

Ранее прокуратура Подмосковья сообщила, что к преступлению может быть причастен уроженец одной из стран ближнего зарубежья, который работал в доме семьи. По версии следствия, преступник искал в доме ценные вещи и деньги.​​