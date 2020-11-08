РИАМО - 8 ноя. В матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Химки» обыграли «Рубин» со счетом 2:0, сообщает Газета.ru.

«Встреча прошла в Подмосковье на стадионе «Арена Химки» при пустых трибунах и завершилась уверенной победой хозяев», — отмечается в материале.

Голы забили полузащитники Резиуан Мирзов и Денис Глушаков. Для последнего это был первый мяч за подмосковную команду.

После победного матча «Химки» занимают 14-ю строчку турнирной таблицы чемпионата России. Они набрали 12 очков.​