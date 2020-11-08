РИАМО - 8 ноя. В торговых центрах Восточного административного округа столицы прошли рейды по проверке соблюдения масочно-перчаточного режима, сообщил журналистам начальник отдела технической инспекции объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Алексей Кузнецов.

Рейды прошли в ТРЦ «Семеновский», ТЦ «Волна» и в ТЦ «Клевер».

«Сегодня (8 ноября - ред.) сотрудниками ОАТИ совместно с сотрудниками полиции проведено обследование торговых центров Восточного округа на предмет соблюдения перчаточно-масочного режима. <...> Выявлено 43 нарушения», — сказал Кузнецов.

Он добавил, что граждан привлекут к административной ответственности по части 2 статья 3.18.1 КоАП Москвы. Им грозит штраф в размере четырех тысяч рублей.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что 80% зараженных коронавирусной инфекцией в России не соблюдали масочный режим.

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Текстовая трансляция

8 НОЯБРЯ

- Свыше 100 предприятий общепита проверил Роспотребнадзор Москвы на антиковидные меры. Рейды прошли в ТЦ во всех округах столицы 7 ноября.

- Минздрав РФ изменил правила лечения больных с коронавирусом на дому. Новый приказ ведомства строго регламентирует порядок лечения в домашних условиях.

- За сутки в России зарегистрировали 20 498 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 644 больных. В Москве - 5 751.

- Воробьев напомнил, что родители могут по желанию отправить детей на дистанционное обучение. Это делается для того, чтобы избежать рисков заболевания коронавирусной инфекцией.

- После перевода школьников 6-11 классов на дистанционное обучение ситуация с коронавирусом в Москве не стабилизировалась, сообщил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин.

- В столице за последние сутки скончались 74 пациента с коронавирусной инфекцией, за все время пандемии умерли 7 289 человек.