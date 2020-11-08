РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 ноя. Рабочие убрали порубочные остатки со двора на Московской улице Подольска по просьбе жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на плохое содержание общественных территорий. Он отметил, что у дома №5 на Московской улице лежат порубочные остатки прямо во дворе.

«Сотрудниками администрации округа было рассмотрено обращение по вопросу приведения территории в надлежащее состояние в микрорайоне Силикатная-2. Проведен осмотр. Факт наличия порубочных остатков подтвердился. Работы по уборке порубочных остатков по данному адресу выполнены», - сказал первый замглавы администрации округа Владислав Лукьяненко.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.