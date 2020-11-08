РИАМО - 8 ноя. Полузащитник Денис Глушаков впервые забил гол в составе подмосковных «Химок», сообщает Газета.ru.

В воскресенье состоялся матч между ФК «Химки» и «Рубином» из Казани в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги.​

«33-летний хавбек воспользовался ошибкой обороны казанского клуба и поразил ворота Юрия Дюпина ударом из-за пределов штрафной площади, сделав счет 2:0», — отмечается в материале.

Футболист подписал контракт с «Химками» в октябре 2020 года.

Ранее спортсмен выступал за клубы «Ника», «Локомотив» и «Спартак», кроме того, он провел около 50 матчей за сборную России.​