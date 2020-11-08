РИАМО - 8 ноя. Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия может стать новым капитаном сборной России по футболу, сообщает Газета.ru.

Такое предположение высказал в своем Telegram-канале бывший пресс-атташе национальной команды Илья Казаков.

«Журналист объяснил свое предположение тем, что, когда 32-летний Дзюба покидал поле в связи с заменой, то он передавал капитанскую повязку именно Джикии», — отмечается в материале.

По данным СМИ, капитана команды назначит главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Ранее нападающего петербургского «Зенита» и капитана сборной России по футболу Артема Дзюбу не вызвали на ноябрьский сбор команды после распространения в Сети видео интимного характера с участием человека, похожего на Дзюбу.