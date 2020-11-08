РИАМО(КОТЕЛЬНИКИ) - 8 ноя. В гипермаркете «Глобус» Котельников до 15 ноября проходит благотворительная акция для сбора помощи животным из приюта «Некрасовка» Москвы, сообщается в Instagram-аккаунте волонтерского сообщества приюта.

«До 15 ноября каждый желающий сможет положить подарки для животных нашего приюта «Некрасовка» в корзины магазина «Глобус» в Котельниках. Сейчас самыми важными подарками для собак остаются гречка и любые собачьи консервы. И, конечно, лечебные корма для похудения и при мочекаменной болезни», - говорится в сообщении.

Для приютских кошек важен любой корм — и сухой, и консервы. Также приюту нужны медикаменты и лекарства, пеленки и подгузники, поводки, ошейники, шлейки и игрушки. Возле корзин для сбора помощи в выходные дни дежурят волонтеры, они ответят на все вопросы.

Гипермаркет находится по адресу: Котельники, Новорязанское шоссе, дом 24.